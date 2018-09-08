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Spor

Eyüpspor - Kastamonu 1966: 0-1

İSTANBUL (DHA) STAT: Atatürk Olimpiyat HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xx), Kerem Yükünç (xx), Gökhan Coşar (xx) EYÜPSPOR: Evren Özyiğit (xxx), Gökhan Çalışır (xxx), Doğan Ateş (xx), Erkan Yetişmiş (xx) (Dk

08 Eylül 2018 21:31

İSTANBUL (DHA)

STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xx), Kerem Yükünç (xx), Gökhan Coşar (xx)
EYÜPSPOR: Evren Özyiğit (xxx), Gökhan Çalışır (xxx), Doğan Ateş (xx), Erkan Yetişmiş (xx) (Dk. 76 Hakan Yavuz x), Kubilay Akyüz (xx), Emrah Tacir (xx), Ahmet Devret (xxx), Yüksel Kayaalp (xxx), Berkan Burak Turan (xx) (Dk. 65 Erkut Tekinsoy xx), Hasan Güleryüz (xxx), Mehmet Kodeş (xx) (Dk. 64 Atakan Arslan xx)
KASTAMONU 1966: Bekir Sevgi (xx), Bahri Can Avcı (xx), Mustafa Çakır (xxx), Yakup Yiğit (xx), Şaban Özel (xx), Soner Dikmen (xxx), Ayhan Gürbüz (xxx), Ozan Kılıçoğlu (xx) (Dk. 82 Çağrı Bülbül x), Muharrem Ozan Cengiz (xx) (Dk. 88 Sinan Akaydin x), Erkan Taşkıran (xx), Abdulaziz Solmaz (xx) (Dk. 74 Niyazi Batuhan Salman x)
GOL: Dk. 32 Abdulaziz Solmaz (Kastamonu 1966)
SARI KARTLAR: Ahmet Devret, Hasan Güleryüz, Berkan Burak Turan (Eyüpspor) - Yakup Yiğit (Kastamonu 1966)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ikinci hafta karşılaşmasında Eyüpspor sahasında Kastamonu 1966\'yı konuk etti. Karşılaşma deplasman ekibinin 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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