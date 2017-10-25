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Eylem Gülçin Kanık'ın cenazesini annesi aldı (2)

BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ Aydın'ın Didim İlçesi'nde, öldürüldükten sonra cesedi yakılan Eylem Gülçin Kanık’ın 18 gün sonra İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan annesi tarafından alınan cenazesi, Bursa'nın Mudanya İlçesi'ne getirildi

25 Ekim 2017 21:26

BURSA\'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Aydın\'ın Didim İlçesi\'nde, öldürüldükten sonra cesedi yakılan Eylem Gülçin Kanık’ın 18 gün sonra İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndan annesi tarafından alınan cenazesi, Bursa\'nın Mudanya İlçesi\'ne getirildi. Güzelyalı Yeni Camii\'nde, ikindiye yetişmeyen cenaze namazı, saat 17.20\'de kılındı. Anne Esin Kanık\'ın sürekli gözyaşı döktüğü cenazede, diğer yakınları ise kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.
Kanık\'ın cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından Güzelyalı Eski Mezarlığı\'nda, babaannesinin yanına defnedildi. 
Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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