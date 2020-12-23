Exxen'den bir dizi daha

Yayın hayatına 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olan Exxen, "Yetiş Zeynep" isimli dizinin çekimlerine başlandığını duyurdu.
Kerem Çakıroğlu'nun yönettiği "Yetiş Zeynep" adlı dizide Keremcem ile Aslı Bekiroğlu başrolü paylaşıyor.
Çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası'nda başlayan dizide Aslı Bekiroğlu dadıyı, Keremcem 6 çocuklu bir babayı oynayacak. Ece Dizdar da Keremcem'in eşine hayat verecek.
Exxen'de ayrıca Şeref Bey, Sihirli Annem, Olağan Şüpheliler, Öğrenci Evi, Hükümsüzler gibi diziler seyirciyle buluşacak.