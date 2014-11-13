Evsizler Vatikan’da yıkanacak

Vatikan, Aziz Petrus Meydanı'ndaki kolonadların altına duşlar yerleştiriyor. İtalyan La Stampa

gazetesinin , Papa'nın yoksullara yönelik hizmetlerden sorumlu başpiskoposu Konrad Krajewski'ye

dayandırdığı habere göre duşların yerleştirilmesine pazartesi günü başlanacak.

Roma'da Vatikan ile İtalya devletleri arasında

sınır oluşturan ve Vatikan topraklarına dahil olan Aziz

Petrus Meydanı'nda kolonadların altında hacılar için tuvalet olarak öngörülen alana üç duş

yerleştirilecek. Vatikan gazetede yer alan haberi doğruladı.

La Stampa'da yer alan habere göre duş fikri, Papa'nın yoksullara yönelik hizmetlerden sorumlu

başpiskoposu Krajewski'nin bir evsizle yaptığı sohbetin ardından geldi. Birkaç

hafta önce 50'nci

yaşını dolduran bir evsizi doğum gününü kutlamak üzere bir restoranda yemeğe davet eden

Polonyalı başpiskopos, “Ama kokuyorum” yanıtını

aldı. Yemeğe yine de gidildi ve evsizin

başpiskoposa söylediği “Roma'da yiyecek bulmak çok sorun değil. Daha ziyade yıkanacak yer

bulmak zor” sözü, duş ihtiyacının fark edilmesini sağladı.

