Evsizler Vatikan’da yıkanacak

Vatikan, Aziz Petrus Meydanı'ndaki kolonadların altına duşlar yerleştiriyor. İtalyan La Stampa
gazetesinin , Papa'nın yoksullara yönelik hizmetlerden sorumlu başpiskoposu Konrad Krajewski'ye
dayandırdığı habere göre duşların yerleştirilmesine pazartesi günü başlanacak.
Roma'da Vatikan ile İtalya devletleri arasında
sınır oluşturan ve Vatikan topraklarına dahil olan Aziz
Petrus Meydanı'nda kolonadların altında hacılar için tuvalet olarak öngörülen alana üç duş
yerleştirilecek. Vatikan gazetede yer alan haberi doğruladı.
La Stampa'da yer alan habere göre duş fikri, Papa'nın yoksullara yönelik hizmetlerden sorumlu
başpiskoposu Krajewski'nin bir evsizle yaptığı sohbetin ardından geldi. Birkaç
hafta önce 50'nci
yaşını dolduran bir evsizi doğum gününü kutlamak üzere bir restoranda yemeğe davet eden
Polonyalı başpiskopos, “Ama kokuyorum” yanıtını
aldı. Yemeğe yine de gidildi ve evsizin
başpiskoposa söylediği “Roma'da yiyecek bulmak çok sorun değil. Daha ziyade yıkanacak yer
bulmak zor” sözü, duş ihtiyacının fark edilmesini sağladı.