Galatasaray'ın yeni hocası Hamzaoğlu, ne kadar ücret alacak?

Galatasaray Yönetimi’nin “Bizden biri” dediği başarılı teknik adam, “Sözleşmeyi de alacağım miktarı da siz belirleyin” dedi. Başkan Duygun Yarsuvat’ın söylediği ücreti, kurmayları da onayladı. Buna göre Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Hamzaoğlu 6 ay için toplamda 500 bin dolarlık bir ücret alacak.

Sarı kırmızılı yönetimin, “İçimizden biri” diyerek kafasındaki tek teknik adam adayı olan Hamzaoğlu, üslubu ve tavrı ile idarecilerin takdirini kazandı.

Kulüp olarak mali açıdan zor günler geçiren Galatasaray yönetimi, Hamza Hamzaoğlu ile ekonomik bir anlaşmaya imza atacak.

Genç teknik direktörün, sarı kırmızılı kulübün yöneticileri ile yaptığı görüşmede tek kuruş hakkında dahi konuşmadığı dile getirildi.

Sözleşme süresi ya da ücreti hakkında bir talepte bulunmayan Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, “Sözleşmeyi de alacağım miktarı da siz belirleyin” ifadelerini kullandı.

‘Başarılı olursak devam ederiz’

Galatasaray yönetiminin, görev süresi olarak belirlediği 5 aylık kontratı da kabul eden Hamza Hamzaoğlu, “Başarılı olursak devam ederiz” derken, genç teknik adamın ücretini de sarı kırmızılıların başkanı Duygun Yarsuvat ve yöneticiler belirledi. Buna göre Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Hamzaoğlu 6 ay için toplamda 500 bin dolarlık bir ücret alacak.

Sarı kırmızılıların başkanı Duygun Yarsuvat’ın belirlediği bu rakamı kulüpteki diğer idareciler ve kurmayları da onaylarken, Galatasaray Hamza Hamzaoğlu ile teknik direktörlük için oldukça uygun bir ücrete anlaşmış oldu.

Bugün resmen görevde

Ve Hamza Hamzaoğlu bugün sarı kırmızılı ekibe imzayı atıp, resmen görevine başlıyor. Galatasaray Kulübü’nün yeni hocası, bugün saat 14.00’te Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılacak imza töreni ile çalışmalarına start vermiş olacak.

İlk maçı Eskişehir’e karşı

Hamzaoğlu, Galatasaray’ın başında ilk maçına Türkiye Kupası’nda Eskişehir’e karşı çıkacak. Sonra da ligde eski takımı Akhisar Belediyespor karşısında sınav verecek.