T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'ın yeni hocası Hamzaoğlu, ne kadar ücret alacak?

Hamza Hamzaoğlu, bugün atacağı imza ile resmen Galatasaray’ın yeni teknik direktörü olacak

01 Aralık 2014 09:17

Galatasaray Yönetimi’nin “Bizden biri” dediği başarılı teknik adam, “Sözleşmeyi de alacağım miktarı da siz belirleyin” dedi. Başkan Duygun Yarsuvat’ın söylediği ücreti, kurmayları da onayladı. Buna göre Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Hamzaoğlu 6 ay için toplamda 500 bin dolarlık bir ücret alacak.

Sarı kırmızılı yönetimin, “İçimizden biri” diyerek kafasındaki tek teknik adam adayı olan Hamzaoğlu, üslubu ve tavrı ile idarecilerin takdirini kazandı.

Kulüp olarak mali açıdan zor günler geçiren Galatasaray yönetimi, Hamza Hamzaoğlu ile ekonomik bir anlaşmaya imza atacak. 

Genç teknik direktörün, sarı kırmızılı kulübün yöneticileri ile yaptığı görüşmede tek kuruş hakkında dahi konuşmadığı dile getirildi.

Sözleşme süresi ya da ücreti hakkında bir talepte bulunmayan Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, “Sözleşmeyi de alacağım miktarı da siz belirleyin” ifadelerini kullandı.

 

‘Başarılı olursak devam ederiz’

 

Galatasaray yönetiminin, görev süresi olarak belirlediği 5 aylık kontratı da kabul eden Hamza Hamzaoğlu, “Başarılı olursak devam ederiz” derken, genç teknik adamın ücretini de sarı kırmızılıların başkanı Duygun Yarsuvat ve yöneticiler belirledi. Buna göre Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Hamzaoğlu 6 ay için toplamda 500 bin dolarlık bir ücret alacak.

Sarı kırmızılıların başkanı Duygun Yarsuvat’ın belirlediği bu rakamı kulüpteki diğer idareciler ve kurmayları da onaylarken, Galatasaray Hamza Hamzaoğlu ile teknik direktörlük için oldukça uygun bir ücrete anlaşmış oldu.

 

Bugün resmen görevde

 

Ve Hamza Hamzaoğlu bugün sarı kırmızılı ekibe imzayı atıp, resmen görevine başlıyor. Galatasaray Kulübü’nün yeni hocası, bugün saat 14.00’te Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılacak imza töreni ile çalışmalarına start vermiş olacak.

 

İlk maçı Eskişehir’e karşı

 

Hamzaoğlu, Galatasaray’ın başında ilk maçına Türkiye Kupası’nda Eskişehir’e karşı çıkacak. Sonra da ligde eski takımı Akhisar Belediyespor karşısında sınav verecek.

 

ETİKETLER

galatasarayhamza hamzoğluteklifprandelliteknik direktörpara500 bin dolar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24