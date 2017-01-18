Evini kamyona yükleyip taşıdı

Sinop'ta bir vatandaş babasından kalma ahşap evi kamyona yükleyerek bir tarlaya taşıdı. İlginç manzarayla karşılaşan vatandaşların şaşkın bakışları arasında evi taşıyan ErdoğanKalyoncu, 'baba yadigarı' olduğu için bu zahmete katlandığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sinop'ta bir vatandaş babasından kalma ahşap evi kamyona yükleyerek bir tarlaya taşıdı. İlginç manzarayla karşılaşan vatandaşların şaşkın bakışları arasında evi taşıyan ErdoğanKalyoncu, 'baba yadigarı' olduğu için bu zahmete katlandığını söyledi.

Ev yüklü kamyonu gören vatandaşlar hemen fotoğraf makineleri ve cep telefonlarına sarılarak bu anı fotoğrafladılar. Sinop Erfelek ilçesinde filmlere konu olacak bir olayyaşandı.

Erfelekli Erdoğan Kalyoncu, babasından kalma ahşap evini kamyonun üstünde başka tarlaya taşıdı. 'Baba yadigarı' diye bu zahmete katlandığını söyleyen Kalyoncu, “Bu ev de gittikten sonra baba yadigarı kalmıyor ki” dedi.