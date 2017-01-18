T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Evini kamyona yükleyip taşıdı

Ev yüklü kamyonu gören vatandaşlar fotoğraf makineleri ve cep telefonlarına sarılarak bu anı fotoğrafladılar

18 Ocak 2017 18:34

Sinop'ta bir vatandaş babasından kalma ahşap evi kamyona yükleyerek bir tarlaya taşıdı. İlginç manzarayla karşılaşan vatandaşların şaşkın bakışları arasında evi taşıyan ErdoğanKalyoncu, 'baba yadigarı' olduğu için bu zahmete katlandığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sinop'ta bir vatandaş babasından kalma ahşap evi kamyona yükleyerek bir tarlaya taşıdı. İlginç manzarayla karşılaşan vatandaşların şaşkın bakışları arasında evi taşıyan ErdoğanKalyoncu, 'baba yadigarı' olduğu için bu zahmete katlandığını söyledi.

Ev yüklü kamyonu gören vatandaşlar hemen fotoğraf makineleri ve cep telefonlarına sarılarak bu anı fotoğrafladılar. Sinop Erfelek ilçesinde filmlere konu olacak bir olayyaşandı.

Erfelekli Erdoğan Kalyoncu, babasından kalma ahşap evini kamyonun üstünde başka tarlaya taşıdı. 'Baba yadigarı' diye bu zahmete katlandığını söyleyen Kalyoncu, “Bu ev de gittikten sonra baba yadigarı kalmıyor ki” dedi.

 

ETİKETLER

Sinopevini kamyonla taşıdıev taşıma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24