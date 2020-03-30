Evini kahvehaneye çevirdi!

Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, evinin giriş kısmını branda ile kapatarak kahvehaneye dönüştürdüğü tespit edilen şahıs hakkında işlem yapıldı.



andarma ekiplerinin Koronavirüs tedbirleri kapsamında Anamur ilçesinde yaptığı denetimlerde Emirşah Mahallesi'nde bir kişinin evinin giriş kısmını branda ile kapatarak kahvehaneye dönüştürdüğü, 8 kişinin de bu alanda bulunan masalarda iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları tespit edildi.



Kahvehaneye dönüştürülen yerde oyun oynayan 8 şahıs ile ikamet sahibine 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' gereğince toplam 9 bin lira idari para cezası uygulanırken, ayrıca ikâmet sahibi hakkında 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik' hükümlerine aykırı hareket etmekten tutanak tanzim edilerek cezai işlem uygulanmak üzere Anamur Belediye Başkanlığı'na gönderildi.