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Dünya
Deutsche Welle

Evine dönmek istiyor

NSA belgelerini ifşa eden Snowden, ABD'de yayınlanan ilk televizyon röportajında, ülkesini çok özlediğini ve geri dönmek istediğini belirtti.

29 Mayıs 2014 13:16


Eski Amerikan istihbarat çalışanı Edward Snowden, Amerikan NBC televizyonunda yayınlanan röportajında, dünyada her hangi bir yere gidebilme şansı olsa, evine, Amerika'ya dönmeyi isteyeceğini belirtti.

Moskova'da gizli bir yerde çekilen röportajda Snowden, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) anayasaya yaptığı ağır ihlaller nedeniyle bir vatansever olarak, belgeleri ifşa etmekten başka yol kalmadığını belirtti, bu durumun anlayışla karşılanması gerektiğini söyledi.

Snowden, af mı edileceği yoksa yargılanacağı konusuna ise kamuoyunun karar vermesi gerektiğini belirtti. Yaklaşık bir yıldır Rusya'da yaşayan Snowden, iltica süresi dolduğunda yeniden vizesini uzatacağını ifade etti. Edward Snowden, bir ömür Rusya'da yaşamayı düşünmediğini, belgeleri ifşa etmesinin ardından pasaportu ABD tarafından iptal edildiği sırada Latin Amerika'ya gitme yolunda olduğunu söyledi.

Edward Snowden gizli servisteki görevine ilişkin soru işaretlerine de cevap verdi. "İnsanların benim sıradan bir teknik sistem sorumlusu olduğumu ve neden bahsettiğimi bilmediğimi söylemeleri, yanıltıcı olur" şeklinde konuştu. Snowden, CIA ve NSA'de ajanlık eğitimi aldığını ve birebir insanlarla çalışmasa da farklı birçok alanda görevli olduğunu belirtti.

'O ülkesine ihanet etti'

Washington yönetimi, Snowden'ın açıklamalarından sonra yaklaşımını değiştirmedi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Snowden'ın ülkesine ihanet ettiğini söyleyerek, "erkek gibi davranıp" Amerikan yargısının karşısına çıkması gerektiğini ifade etti.

Edward Snowden'ın Alman avukatı Wolfgang Kaleck de kısa süre önce müvekkilinin belirli şartlar altında ABD'ye dönmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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