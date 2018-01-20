Hasan YİĞEN/KULA(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula İlçesi\'nde 62 yaşındaki Emin Yoklıyan evinde ölü bulundu.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi\'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Emin Yoklıyan\'dan uzun süre haber alamayan yakınları komşularına haber vererek evinin kontrol edilmesini istedi. Komşularının zili çalmalarına rağmen kapının açılmamasından şüphelenen komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis çilingir çağırarak kapıyı açtırdığında Emin Yoklıyan\'ı hareketsiz buldu. Sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Yoklıyan\'ın öldüğünü belirledi. Emin Yoklıyan\'ın cesedi savcının incelemesi ardından otopsi için Kula Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.



FOTOĞRAFLI

