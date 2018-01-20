T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evinde ölü bulundu

Hasan YİĞEN/KULA(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula İlçesi'nde 62 yaşındaki Emin Yoklıyan evinde ölü bulundu

20 Ocak 2018 11:10

Hasan YİĞEN/KULA(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula İlçesi\'nde 62 yaşındaki Emin Yoklıyan evinde ölü bulundu.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi\'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Emin Yoklıyan\'dan uzun süre haber alamayan yakınları komşularına haber vererek evinin kontrol edilmesini istedi. Komşularının  zili çalmalarına rağmen kapının açılmamasından şüphelenen komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis çilingir çağırarak kapıyı açtırdığında Emin Yoklıyan\'ı hareketsiz buldu. Sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Yoklıyan\'ın öldüğünü belirledi. Emin Yoklıyan\'ın cesedi savcının incelemesi ardından otopsi için Kula Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. 

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan YİĞENKULAManisa DHA MANİSA KulaEmin YoklıyanOlayEylül MahallesiYalnızKomşularınınSevkYoklıyanKula Devlet Hastanesi Morgu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24