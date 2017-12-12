Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık ilçesi Kumbaba Köyü’nde 47 yaşındaki Dursun Özüdoğru, evinde ölü bulundu.
Olay, bu sabah Çorum\'un Osmancık ilçesi Kumbaba köyünde meydana geldi. Köyde kahve işleten Dursun Özüdoğru, sabah iş yerini açmayınca komşuları muhtara haber vererek evine gitti. Çalınan kapı uzun süre açılmayınca jandarmaya haber verildi. Eve giren ekipler Özüdoğru\'nun cesedini yatak odasında buldu. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi ardından ceset Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze Ankara Adli Tip Kurumu\'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI