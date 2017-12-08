Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz ilçesinde Murat Dağlı (42), yalnız kaldığı evinde ölü bulundu.

Lüleburgaz\'da müteahhit olan babası Ahmet Dağlı ile birlikte çalışan Murat Dağlı\'dan iki gündür haber alamayan ailesi, Yeni Mahalle Emrullah Efendi Ara sokaktaki evine gitti. Oğullarının kapıyı açmamasından endişe eden Ahmet Dağlı, polise haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipler, Murat Dağlı\'yı salonda hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Dağlı\'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Murat Dağlı\'nın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Eşinden ayrıldığı ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Dağlı\'nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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