Bahattin ALBAYRAK / BUHARKENT (Aydın), (DHA)-AYDIN\'ın Buharkent İlçesinde, 16 yaşındaki Bekir Menderes Nergiz, evinde ölü bulundu. Nergiz\'in kalp krizinden yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi sonucu beklenecek.

Pazarcılık yapan Bekir Menderes Nergiz, Üç Eylül Mahallesi Şehitler Caddesi\'ndeki evinde, bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından yerde hareketsiz şekilde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, Nergiz\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemede Nergiz\'in vücudunda darp ve herhangi bir yara izine rastlanmadı. Kalp krizinden öldüğü sanılan Nergiz\'in olay anında evde yalnız olduğu öğrenildi. Nergiz\'in cesedi ölüm nedeninin tespit için otopsi yapılmak üzere Nazilli Devlet Hastanesi Morgu\'na gönderildi.Polis, Nergiz\'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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