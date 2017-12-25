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Evinde çıkan yangında can verdi

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Demirci ilçesinde, yalnız yaşayan Ece Akın (83), evinde çıkan yangında, yanarak yaşamını yitirdi

25 Aralık 2017 14:49

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Demirci ilçesinde, yalnız yaşayan Ece Akın (83), evinde çıkan yangında, yanarak yaşamını yitirdi.
Demirci\'nin kırsal Durhasan Mahallesi\'ndeki Ece Akın\'a ait tek katlı müstakil evde, saat 04.30 sıralarında, yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu sanılan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Evden yükselen alevleri farkeden komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Alevlere ilk müdahaleyi köylüler kovalarla su taşıyıp, hortumlarla su sıkarak yaptı. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle alevler, yaklaşık 1 saatte güçlükle, yakındaki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekipleri, yalnız yaşadığı öğrenilen Ece Akın\'ın cesedi ile karşılaştı. Yangına uykuda yakalandığı sanılan yaşlı adamın yanmış cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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