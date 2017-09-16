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Evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da zihinsel engelli 68 yaşındaki İlya Kahraman adlı kadının oturduğu tek katlı evi sokaklardan topladığı atıklarla doldurduğı ortaya çıktı

16 Eylül 2017 14:52

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da zihinsel engelli 68 yaşındaki İlya Kahraman adlı kadının oturduğu tek katlı evi sokaklardan topladığı atıklarla doldurduğı ortaya çıktı. Zabıta ve temizlik ekiplerinin temizlediği evden bir kamyon çöp çıktı.
Merkez Seyhan İlçesi\'nin Şehit Duran Mahallesi\'nde tek katlı evde oturan akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen İlya Kahraman, çevreden topladığı çöp ve eski eşyaları eve getirmeye başladı. Tek katlı bahçeli ev kısa sürede çöp ev haline geldi. Çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız olduğu komşuları, İlya Kahraman\'dan şikayetçi oldu. Polis gözetiminde eve gelen Seyhan Belediyesi zabıta ve temizlik ekipleri, uzun uğraşlar sonucu çöplerin çıkartılması için kadını ikna etti. Evden bir kamyon dolusu çöp çıkarken, İlya Kahraman atık ve çöplerin alınmaması için ekiplere direnip zaman zaman tartıştı. Ekipler çöp dolu evi boşalttıktan sonra dezenfekte etti.

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