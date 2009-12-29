Evde sahte içki imalatı



T24- İstanbul’daki sahte içki operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adresler ev çıkarken, çok sayıda boş şişe, önemli miktarda alkol, sahte bandrol, etiket ve kapak makinesi ele geçirildi

Kartal başta olmak üzere 9 ilçede 54 ayrı yere düzenlenen operasyonda yeni yıl kutlamaları için piyasaya sürülmeye hazır binlerce sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 şüphelinin, polisin imalathane baskınlarının artması üzerine sahte içkiyi evde imal etmeye başladıkları ortaya çıktı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele polisi, yaklaşan yeni yıl öncesi teknik takip sonucu belirlenen, Kartal ve çevresindeki 8 ilçede 54 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önce basılan yerlerin imalathane olmasına rağmen bu kez baskın yapılan adreslerin tamamının ev olması polisi şaşırttı.



Operasyon sonucunda 39 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1578 hazır sahte içki, 1070 bandrol, 20 bin etiket, 4 bin boş şişe, 1250 kapak, 939 karton kaçak sigara, çok miktarda alkol, tatlandırıcı, renklendirici, şişe kapatma makinesi, kaşe ve mühürler ele geçirildi.

Çoğunluğu aynı kişiler



Yapılan sorgulama sonucunda 39 kişiden aralarında kadınların bulunduğu 18’i serbest bırakıldı. Geriye kalan 21 kişinin ise bir ay önce çökertilen sahte içki şebekesiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen ve yeni yıl kutlamaları için hazırlandığı belirtilen bu içkilerin tamamının ev ortamında imal edildiği belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 kişi Kartal Adliyesi’ne sevk edildi.



Yetkililer, son 3 sahte içki operasyonunda 212 bin 600 boş şişe, 40 bin kapak, 220 bin etiket, 7 bin 100 dolu içki ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca, geçen operasyonda çeteyle alışveriş yaptığı tespit edilen 21 alkollü içki büfesine de 7 bin 160 TL ceza kesildiği açıklandı.

