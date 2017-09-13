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Evde rahatsızlanan genç öldü

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, evde fenalaşan 25 yaşındaki Kadir Aslan, kaldırıldığı hastanede öldü

13 Eylül 2017 12:45

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, evde fenalaşan 25 yaşındaki Kadir Aslan, kaldırıldığı hastanede öldü.
Kadir Aslan, bugün saat 02.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Mahallesi\'nde yakınları ile oturduğu evde fenalaşarak yere yığıldı. Aslan\'ın hareketsiz halde yerde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Aslan\'ı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Aslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslan\'ın cesedi, savcının incelemesi ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Aslan\'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığı dahil bütün olasılıkların araştırıldığı belirtildi.

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