Ev sahibi 3 puanla başladı



FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası, açılış maçıyla başladı. Turnuvanın favorilerinden Brezilya, 1-0 geriye düştüğü maçta Hırvatistan’ı 3-1 yenerek A grubunda ilk puanlarını aldı. Genç yıldız Neymar attığı iki golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Sao Paulo kentindeki Sao Paulo Arena’da oynanan mücadeleyi yaklaşık 62 bin kişi izledi. Hırvatistan, Marcelo’nun kendi kalesine attığı golle öne geçerken Brezilya bu gollere Neymar’ın biri penaltıdan olmak üzere iki (29./ 71.) ve Oscar’ın golleriyle karşılık verdi (90+1).

"Sambacılar" maça beklenenin aksine iyi başlayamadı. İlk dakikalarda kontra ataklarla gol arayan Hırvatlar henüz 11'inci dakikada sol kanattan yapılan ortada Marcelo’nun topu kendi kalesine göndermesiyle öne geçti. Bu golle kendine gelen Brezilya rakip kaleye daha etkili gitmeye başladı. Neymar, 29’uncu dakikada ceza alanı önünde yerden yaptığı bir vuruşla topu Hırvatistan ağlarına yollayarak takımına beraberliği getirdi.

Tartışmalı penaltı

İkinci yarıda da görüntü değişmedi. Ancak üstünlük sayısını bulan taraf ev sahibi ülke oldu. 69'uncu dakikada Hırvat savunmacı Lovren’in, ceza alanı içinde Fred’e yaptığı müdahalede Japon hakem Yuichi Nishimura penaltıya hükmetti. Bu tartışmalı penaltıyı gole çeviren Neymar takımını üstünlüğe taşıdı (71.).

Hırvatistan kalan dakikalarda beraberlik sayısını ararken Oscar 90+1'de farkı 2'ye yükseltti ve maçın skorunu belirledi. Brezilya bu galibiyetle A grubunda ilk 3 puanını alarak grup liderliği için avantaj sağladı.

Marcelo tarihe geçti

Maçın ve dolaysıyla şampiyonanın ilk golünü 11’nci dakikada kendi kalesine atan Brezilyalı savunmacı Marcelo bu golle bir ilke imza attı.

2014 Dünya Futbol Şampiyonası'nın ilk golü şampiyona tarihinde ilk kez bir ülkenin kendi kalesine attığı golden geldi. Öte yandan ilk kez bir Brezilyalı futbolcu Dünya Şampiyonası finallerinde kendi ağlarını havalandırmış oldu.

Renkli açılış

Karşılaşma öncesi Sao Paulo Arena’yı dolduran 62 bin kişi renkli açılış gösterisine şahit oldu. Gösteriyi ekranları başında da yaklaşık 1 milyar kişi izledi. 600 dansçının yer aldığı doğa, insan, futbol temalı gösteri büyük ilgi gördü.

Şarkıcı Jennifer Lopez, rapçi Pitbull ve Brezilyalı şarkıcı Claudia Leitte de dünya şampiyonasının resmi şarkısı “We are one”ı seslendirerek seyircileri coşturdu.

İkinci günde 3 karşılaşma var

Turnuvaya ikinci günde (13 Haziran) 3 karşılaşmayla devam edilecek. A grubunda Meksika ile Kamerun karşı karşıya gelecek. TSİ 19:00’da başlayacak olan maçı Kolombiyalı hakem Wilmar Roldan yönetecek. Maç Natal kentindeki Arena das Dunas'ta yapılacak.

Bugün B grubunda da iki karşılaşma oynanacak. TSİ 22:00'de başlayacak olan maçta 2010 Dünya Futbol Şampiyonası’nın finalistleri İspanya ile Hollanda bu kez B grubunun açılış maçında kozlarını paylaşacak. Salvador kentindeki Fonte Nova Arena'daki mücadelede İtalyan hakem Nicola Rizzoli düdük çalacak.

B grubunun diğer mücadelesinde Şili ile Avustralya Curitiba'daki Arena da Baixada'da karşılaşacak. TSİ 01:00'de başlayacak olan maçı Fildişi Sahili'nden Noumandiez Doue yönetecek.