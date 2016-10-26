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Dünya
Deutsche Welle

Eurowings ve Germanwings’de perşembe günü grev

Kabin personeli sendikası UFO perşembe günü için planladığı Eurowings’te planladığı grevi Germanwings’te de uygulama kararı aldı.

26 Ekim 2016 22:28

Alman kabin personeli sendikası UFO, perşembe günü Lufthansa’nın kardeş şirketi Eurowings ile birlikte daha büyük kardeş şirket olan Germanwings’te de greve gideceğini açıkladı.

Böylece Lufthansa’nın ucuz uçuşları ile bilinen iki kardeş şirketinin tüm Avrupa uçuşlarında iptal ve rötarlar olacağı tahmin ediliyor.

Almanya'nın 7 büyük kenti etkilenecek

Bir günlük grevden Almanya’nın Düssledorf, Köln, Dortmund, Hannover, Stuttgart, Berlin ve Hamburg havalimanlarının etkileneceği bildirildi.

UFO sendikasından yapılan açıklamada, kabin personeli için kısmî süreli (Part-Time) çalışma kuralları konusunda işveren ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlığa uğradığını açıkladı. Sendika, işverenin sunduğu kısmî süreli çalışma önerisinin çalışanlara işlerinde ve aile hayatlarında rahatlama sağlamadığını bu nedenle son çare olarak greve gitme kararı aldığını bildirdi.

Eurowings: Uzun mesafe uçuşları grevden etkilenmeyecek

Bu arada Eurowings şirketi UFO sendikasına çağrıda bulunarak perşembe günkü grevden vazgeçmesini istedi. Eurowings, “zor bir piyasada çalışan” şirketimiz ücretlere zam teklifinde bulunmuştur, bu nedenle görüşme masasına dönmesi için UFO’nun sorumluluk duygusuna çağrıda bulunuyoruz ve çözülebilecek bir anlaşmazlığı müşterilerimizin sırtından halletmeye çalışmamasını istiyoruz” açıklamasını yaptı. Eurowings uzun mesafe uçuşlarının perşembe günkü grevden etkilenmeyeceğini de duyurdu.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp/ÇA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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