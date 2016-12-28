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Spor

Euroleague'de 15. haftanın programı

THY Euroleague'de normal sezonun ilk yarısı bu hafta oynanacak maçlarla sona erecek

28 Aralık 2016 13:53

THY Euroleague'de 15. haftanın açılış maçında Anadolu Efes, sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.

THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı 29 ve 30 Aralık günü oynanacak karşılaşmalar ile yaşanacak ve normal sezonun ilk yarısı bu maçlarla sona erecek.

Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Real Madrid'i Abdi İpekçi Spor Salonu'nda ağırlayacak. Fenerbahçe Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olurken, Galatasaray Odeabank ise Brose Baskets Bamberg ile İstanbul'da oynayacak.

Haftanın son maçında Darrüşafaka Doğuş İspanya'da Barcelona Lassa ile karşılaşacak.

 

15. hafta maçları

 

29 Aralık Perşembe

20.00 Anadolu Efes - Real Madrid

21.00 Kızılyıldız - CSKA Moscow

22.00 Olympiakos - Fenerbahçe

22.45 EA7 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas

23.00 Baskonia - Maccabi FOX Tel Aviv

30 Aralık Cuma

19.00 UNICS Kazan - Panathinaikos Superfoods

20.00 Galatasaray Odeabank - Brose Baskets Bamberg

23.00 FC Barcelona Lassa - Darüşşafaka Doğuş

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