EuroBasket'te 'bayram havası'

Türkiye'nin de yer aldığı ve bir kısmına ev sahipliği yapacağı EuroBasket 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası, Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk gelen 1 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye A Milli Basketbol Takımı, ilk maçını 1 Eylül Cuma günü Rusya ile saat 21.00'de oynayacak ve karşılaşma NTV Spor'dan yayınlanacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın turnuva programı şöyle:
1 Eylül Cuma
21.00 Türkiye – Rusya
2 Eylül Cumartesi
21.00 Büyük Britanya – Türkiye
4 Eylül Pazartesi
21.00 Sırbistan – Türkiye
5 Eylül Salı
21.00 Türkiye – Belçika
7 Eylül Perşembe
20.45 Letonya – Türkiye
A Grubu Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de, B Grubu İsrail’in başkenti Tel Aviv’de, C Grubu Romanya’nın Cluj Napoca ve D Grubu karşılaşmaları İstanbul’da oynanacak.
Gruplar yer alan takımlar şöyle:
A Grubu: Fransa, Yunanistan, Polonya, Finlandiya, İzlanda, Slovenya
B Grubu: Litvanya, İtalya, Ukrayna, İsrail, Gürcistan, Almanya
C Grubu: İspanya, Hırvatistan, Çekya, Karadağ, Romanya, Macaristan
D Grubu: Türkiye, Sırbistan, Rusya, Letonya, Belçika, Büyük Britanya