EuroBasket'te 'bayram havası'

Türkiye'nin de yer aldığı ve bir kısmına ev sahipliği yapacağı EuroBasket 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası, Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk gelen 1 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye A Milli Basketbol Takımı, ilk maçını 1 Eylül Cuma günü Rusya ile saat 21.00'de oynayacak ve karşılaşma NTV Spor'dan yayınlanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın turnuva programı şöyle:

1 Eylül Cuma

21.00 Türkiye – Rusya

2 Eylül Cumartesi

21.00 Büyük Britanya – Türkiye

4 Eylül Pazartesi

21.00 Sırbistan – Türkiye

5 Eylül Salı

21.00 Türkiye – Belçika

7 Eylül Perşembe

20.45 Letonya – Türkiye

A Grubu Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de, B Grubu İsrail’in başkenti Tel Aviv’de, C Grubu Romanya’nın Cluj Napoca ve D Grubu karşılaşmaları İstanbul’da oynanacak.

Gruplar yer alan takımlar şöyle:

A Grubu: Fransa, Yunanistan, Polonya, Finlandiya, İzlanda, Slovenya

B Grubu: Litvanya, İtalya, Ukrayna, İsrail, Gürcistan, Almanya

C Grubu: İspanya, Hırvatistan, Çekya, Karadağ, Romanya, Macaristan

D Grubu: Türkiye, Sırbistan, Rusya, Letonya, Belçika, Büyük Britanya