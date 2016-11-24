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Spor

EuroBasket 2017'de maç programı belli oldu

A Milli Takım, ilk maçını 1 Eylül Cuma günü Rusya ile yapacak

24 Kasım 2016 17:21

2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2017) maç programı belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 31 Ağustos-17 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada D Grubu'nda Büyük Britanya, Rusya, Sırbistan, Letonya ve Belçika ile mücadele edecek A Milli Takım, ilk maçını 1 Eylül Cuma günü Rusya ile yapacak.

Rusya'nın ardından 2 Eylül Cumartesi günü Büyük Britanya'nın karşısına çıkacak ay-yıldızlılar, 3 Eylül Pazar gününü ise maç yapmadan geçecek.

D Grubundaki 3. maçında 4 Eylül Pazartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak milliler, 5 Eylül Salı günü de Belçika ile karşı karşıya gelecek. 6 Eylül Çarşamba gününü dinlenerek geçirecek Türkiye, grubundaki son maçında 7 Eylül Perşembe günü Letonya ile mücadele edecek.

 

D Grubu'nda maç programı

 

1 Eylül Cuma

Türkiye-Rusya

Sırbistan-Letonya

2 Eylül Cumartesi

Büyük Britanya-Türkiye

Rusya-Sırbistan

4 Eylül Pazartesi

Sırbistan-Türkiye

Belçika-Rusya

5 Eylül Salı

Türkiye-Belçika

Rusya-Letonya

7 Eylül Perşembe

Letonya-Türkiye

Belçika-Sırbistan.

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