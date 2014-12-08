Euro Grubu toplanıyor



AB'nin yüzde 3'lük borçlanma limitini aşan Fransa ve İtalya'ya ek süre tanınmasını öngören bir karar tasarısı da Euro Grubu maliye bakanlarınca ele alınacak. Tasarı, bu iki ülkeye yaptırımların en erken mart ayında görüşülmesini öngörüyor.

2010 yılından bu yana IMF ve AB kurumları tarafından toplam 240 milyar euro yardım yapılan Yunanistan yardım programından çıkmak istiyor. Atina'nın girişimi, Euro Grubu uzmanlarınca "aceleye getirilmiş bir talep" olarak değerlendiriliyor.

Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, ekim ayında yaptığı açıklamada, ülkesinin artık yardım almaya ihtiyacı olmadığını savunmuştu. Maliye Bakanı Gikas Harduvelis de Yunanistan memorandumdan çıkana kadar Portekiz'e benzer bir uyum süreci olacağını açıklamıştı.

Atina, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 2016 başına kadar devam etmek, AB kurumlarıyla da bu yıl sonu itibariyle çalışmaya son vermeyi planlıyor.

AB yetkilileri, Yunanistan'ın yeni destek almaksızın Euro Bölgesi yardım programından çıkma ihtimalinin son derece düşük olduğuna dikkat çekiyor.