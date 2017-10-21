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EURO 2024'te beklenen son

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Futbol Federasyonu, ülkemizin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığı için maçlara ev sahipliği yapacak kentler listesine İzmir'i almadı

21 Ekim 2017 15:41

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Futbol Federasyonu, ülkemizin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığı için maçlara ev sahipliği yapacak kentler listesine İzmir\'i almadı.
UEFA\'ya verilecek listede İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Eskişehir, Trabzon, Gaziantep, Konya ve Kocaeli yer alacak. Ev sahipliğini almamız durumunda maçlar Ankara dışındaki diğer illerde mevcut yeni statlarda oynanacak. Başkent Ankara\'da ise yeni bir stat inşa edilecek. UEFA, Avrupa Şampiyonası kriterlerinde ev sahibi statların en az 30 bin kapasiteli olmasını şart koşuyor. İzmir\'e yapılacak yeni statlar ise bu kapasitenin çok altında.
Göztepe\'nin 9 Eylül\'de temeli atılan yeni stadı 20 bin 35, Karşıyaka\'ya yapılacak stat 15 bin 600, yeniden inşa edilecek Alsancak Stadı ise 15 bin kapasiteli olacak. 1971 Akdeniz Oyunları için yapılan ve Türkiye\'nin 2 olimpik stadından biri olan 51 bin kapasiteli İzmir Atatürk Stadı\'nın EURO 2024 kapsamında yenilenmesi konusunda somut bir adım da atılmadı. Ülkemizin 1 oy farkla Fransa\'ya kaptırdığı 2016 Avrupa Şampiyonası adaylığı sürecine İzmir de dahil edilmişti. Şampiyona alınmış olsa Karşıyaka Örnekköy\'e 40 bin kapasiteli stat yapılacaktı. Ancak  EURO 2016 hayalimiz suya düşünce bu stat projesi de iptal oldu.

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