EURO 2020'de günün maçları

Galler-İsviçre

A Milli Takım'ın bulunduğu A grubundaki diğer bir müsabakada bugün Galler ile İsviçre karşı karşıya geliyor.

Turnuvaların takımı haline gelen İsviçre, katıldığı 2014 Dünya Kupası, EURO 2016 ve 2018 Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başardı. Üç turnuvaya da son 16'da veda eden kırmızı beyazlılar, bu kez daha üst turlara çıkmayı hedefliyor.

2016 yılında Fransa'da oynanan son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale kadar yükselen Galler ise EURO 2020'de de aynı başarıyı elde etmek için mücadele edecek.

İki ekip, büyük turnuvalar tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar iki ülke arasında oynanan 7 maçın 5'ini İsviçre kazanırken, son karşılaşma Galler'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bakü Olimpiyat Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak mücadeleyi, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Galler: Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Allen, Ampadu, Williams; James, Wilson, Bale

İsviçre: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodríguez; Shaqiri; Embolo, Seferović

Danimarka-Finlandiya

EURO 2020'de B Grubu'nun perdesi, Danimarka-Finlandiya müsabakasıyla açılacak.

Tarihinde bir kez Avrupa Şampiyonu olan Danimarka, 1992'deki turnuvada olduğu gibi yeniden bir sürprize imza atmak istiyor. İskandinav ülkesi, eleme grubunu 4 galibiyet ve 4 beraberlikle tamamlayarak turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Finlandiya ise tarihinde ilk kez bu organizasyonda boy gösterecek. Elemeleri 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ile tamamlayan Markku Kanerva'nın öğrencilerinde Teemu Pukki attığı 10 golle dikkat çeken isim oldu.

Parken Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Saat 19:00'da başlayacak olan müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Muhtemel 11'ler

Danimarka: Schmeichel; Mæhle, Kjær, Christensen, Wass; Eriksen, Højbjerg, Delaney; Poulsen, Wind, Braithwaite

Finlandiya: Hradecky; O'Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Raitala; Pukki, Pohjanpalo

Belçika-Rusya

FIFA dünya sıralamasında zirvede bulunan Belçika, B grubunun ikinci maçında Rusya ile karşılaşıyor. Belçika, grubun favorisi olarak gösteriliyor. Lukaku ve arkadaşları, teknik direktör Roberto Martinez önderliğinde Euro 2020'de ilk zaferini almayı hedefliyor.

Turnuvadaki tek kupasını Sovyetler Birliği döneminde alan Rusya, yıllar sonra yeniden zafere ulaşmak istiyor. Elemelerdeki 10 maçın 8'ini kazanan mavi-beyazlılar, Belçika ile karşılaştığı iki mücadeleden de mağlubiyetle ayrılmıştı.

Saint Petersburg Stadı'ndaki maçta, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak. Saat 22:00'de başlayacak olan mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Muhtemel 11'ler

Belçika: Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Denayer; Meunier, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Doku

Rusya: Shunin; Mário Fernandes, Barinov, Dzhikiya, Semenov, Karavaev; Zobnin, Ozdoev, Golovin; Miranchuk; Dzyuba