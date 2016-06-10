EURO 2016'da heyecan başlıyor



Dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında yer alan Avrupa Futbol Şampiyonası 15’inci kez başlıyor. Dün akşam Paris'te EURO 2016 resmi şarkısını besteleyen DJ David Guetta'nın verdiği açık hava konseri ile Eyfel Kulesi taraftar bölgesi açıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen konseri yaklaşık 80 bin kişi izledi.

10 kentte şampiyona heyecanı

Fransa’nın ev sahipliğini yaptığı EURO 2016 karşılaşmaları 10 kentte yapılacak. Fransa bu büyük turnuvaya 1960 ve 1984’ten sonra üçüncü kez ev sahipliği yapıyor.

Ancak bu defaki ev sahipliği biraz sıkıntılı. Zira 2015’te meydana gelen Paris’teki terör saldırılarının ardından ülkedeki terör tehdidinin devam etmesi, turnuva için de olağanüstü güvenlik önlemleri alınmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Hollande da hafta başında “Terör tehdidi bir süre daha kalacaktır. Ancak, turnuvanın başarıyla nihayete erdirilebilmesi için elden gelen yapılmalıdır” açıklamasında bulundu.

Öte yandan hükümetin hazırladığı yeni çalışma yasasına karşı günlerdir devam eden protesto ve grevlerin şampiyonayı olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

24 takım tek kupa

Şimdiye kadar 16 takımla oynanan UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine tarihinde ilk kez 24 takım katılıyor. Yeni uygulamaya göre grup aşamasında ülkeler 4’er takımlı 6’şar grupta mücadele edecek. Bu kez önceki turnuvalardan farklı olarak grupları ilk iki sırada tamamlayan takımların yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsü de gruptan çıkmaya hak kazanacak. Takımlar grup karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından son 16’ya yükselecek. Daha sonra çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları oynanacak. Turnuva da toplam 51 karşılaşma yapılacak.

10 Haziran’da başlayacak olan şampiyona 10 Temmuz’da oynanacak final mücadelesiyle sona erecek. Maçlar Paris, Saint-Denis, Lens, Lille, Lyon, St.Etienne, Bordeaux, Toulouse, Marsilya ve Nice'de oynanacak.

Turnuvanın açılış maçı bu akşam A grubundaki ev sahibi Fransa ile Romanya arasında yapılacak. TSİ 22:00’da başlayacak olan karşılaşma Sanit-Denis’deki Stade de France’da oynanacak. Maçı Macar hakem Viktor Kassai yönetecek.

Almanya favoriler arasında

Ev sahibi Fransa’nın yanı sıra son iki turnuvanın galibi ve üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İspanya ile birlikte yine 3 defa mutlu sona ulaşan Almanya şampiyonluğun favorisi sayılıyor.

Tek şampiyonluğunu 1968’de elde eden İtalya’nın yanı sıra son büyük kupasını 1966’da kaldıran ve bu turnuvada 3’üncülükten öteye gidemeyen ‘futbolun beşiği’ İngiltere ve heyecan verici kadrosuyla Belçika'ya da şampiyonluk şansı tanınıyor.

Ronaldolu Portekiz, 58 yıl sonra büyük bir turnuvada boy gösterecek olan Bale’li Galler, finallere ‘En iyi Grup Üçüncüsü' olarak gelen Fatih Terim yönetimindeki Türkiye ve iyi bir jenerasyon yakalayan Avusturya turnuvanın sürpriz yapma potansiyeli olan ekipleri.

İzlanda, Kuzey İrlanda, Galler, Arnavutluk ve Slovenya turnuvada ilk kez boy göstermenin heyecanını yaşayacak.

1972, 1980 ve 1996’da şampiyon olan Almanya EURO 2016’nın da en büyük favorisi. C grubunda mücadele edecek olan son dünya şampiyonunun rakipleri Ukrayna, Polonya ve Kuzey İrlanda. ‘Panzerler’ gruptaki ilk maçını 12 Haziran Pazar günü TSİ 22:00’de Ukrayna ile Lille kentinde oynayacak.

Takımdaki atmosferin çok iyi olduğunu belirten Teknik direktör Joachim Löw, “kafasında teknik ve taktik anlamda bir plan olduğunu ancak hiçbir turnuvanın oynanmadan kazanılmadığını” belirtiyor. Son dünya şampiyonu olarak kendilerinin favori gösterilmesinin normal olduğunu dile getiren Löw “Ancak en büyük favori ev sahibi olarak Fransa ve son iki turnuvanın şampiyonu İspanya” diyor.

Türkiye D grubunda yer alıyor

Finallere, grup aşamasında elde ettiği “En İyi Üçüncü” unvanıyla gelen Türkiye, en büyük başarısını 2008’de yarı finale yükselerek elde etmişti. D grubunda yer alan Ay-yıldızlıların rakipleri son şampiyon İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan. Türkiye ilk maçını 12 Haziran Pazar günü TSİ 16:00’da Hırvatistan ile Paris’in Parc des Princes stadında oynayacak.

Turnuvanın en güçlü grubunda olduklarını ifade eden Türk milli takımının tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim “Çok sağlam rakiplerle karşılaşacağız. Çok iyiyiz ama çok daha iyi olmalıyız. Daha güçlü, daha hızlı olmalıyız. Kusursuz bir futbol oynamalıyız” diye konuşuyor.

Cüneyt Çakır da turnuvada

Türk hakemliğinin başarılı ismi Cüneyt Çakır 2014’teki Dünya Futbol Şampiyonası’ndan sonra EURO 2016’da da maç idare edecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göcek ve Barış Şimşek de turnuvada ilave yardımcı hakem olarak yer alacak.