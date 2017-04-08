ETA, silahlarını teslim etmeye başladı

İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güneybatısında 40 yılı aşkın bir süre Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA örgütü, silahsızlanma sürecini başlattı.

Örgüt, Güney Fransa'da polise silah teslim etti. 800'den fazla kişinin ölümümden ve binlerce kişinin yaralanmasından sorumlu tutulan örgüt, 2011'de ateşkes ilan etmiş fakat silahsızlanmamıştı.

İspanya, ayrlıkçı örgütle müzakere etmiyor. ETA, elindeki tüm silah ve patlayıcıları teslim edeceğini söylüyor.

BBC, ETA'nın silahsızlanma taahhüdünü içeren mektubuna ulaştı.

7 Nisan tarihli mektupta ETA, "Tüm silahlarını Bask sivil toplum temsilcilerine teslim eden ETA, artık silahsız bir örgüttür" deniliyor.

Mektupta, "Ancak sürecin hala barış düşmanlarının saldırısına uğrayabileceği konusunda uyarıda bulunmak istiyoruz. Sürecin başarılı olmasının tek garantisi silahsızlanmaya destek vermek için yarın (Cumartesi) Bayonne'da (Güneybatı Fransa) bir araya gelecek binlerce kişidir" ifadesi yer aldı.

İspanya Hükümet Sözcüsü Inigo Mendez de Vigo, Cuma günü yaptığı açıklamada, "ETA, İspanya gibi demokratik bir devletten hiçbir şey alamayacak" dedi.

Sözcü, silahsızlanmanın yanında ETA'dan geçmişteki saldırıların sorumlularını açıklamalarını istediklerini söyledi.

Son yıllarda, Fransa ve İspanya ETA üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Lider kadrosu dahil örgütün yüzlerce militanı tutuklanmış, silahlarına el konmuştu.

ETA, 1959'da diktatör General Franco döneminde Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele vermek amacıyla kurulmuştu.

1973 yılında Franco döneminin başbakanı başbakanı Luis Carreo Blanco'nun öldürüldüğü bombalı eylemi düzenledi.

Bu saldırı, dünyanın dikkatini ETA üzerine çekti.

ETA'nın düzenlediği eylemlerde 829 kişi öldü.

2001'de Avrupa Birliği, İspanya hükümeti için zafer olarak nitelenen bir kararla, ETA'yı terörist örgüt olarak ilan etti.