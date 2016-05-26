Estonya'dan NATO çağrısı



Estonya Başbakanı Taavi Roivas, "Die Welt" gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, caydırıcılığın önemini vurguladı. Baltık bölgesindeki NATO varlığının kalıcı hale gelmesi çağrısında bulunan Roivas, rotasyonla da olsa Estonya, Letonya ve Litvanya'da birer NATO taburunun konuşlandırılması gerektiğini kaydetti.

NATO, Varşova Zirvesi'nde karar alacak

Ukrayna krizi ve Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi eski Sovyet Cumhuriyetleri Estonya, Letonya ve Litvanya'da güvenlik kaygısına neden oldu. Estonya'da yaklaşık 1,3 milyonluk nüfusun dörtte birini Ruslar meydana getiriyor.

8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde Varşova'da düzenlenecek NATO zirvesinde Doğu Avrupa'daki yeni misyona son hali verilecek.

Steinmeier Baltık cumhuriyetlerinde

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, bugün ve yarın Baltık ülkelerini ziyaret ediyor. Steinmeier bugün Litvanya'nın başkenti Vilnius ve Letonya'nın başkenti Riga'ya uğrayacak. Cuma günü ise Estonya'nın başkenti Tallinn'de temaslarda bulunacak.

Steinmeier, gezisi öncesinde yaptığı açıklamada, görüşmelerinde bölge istikrarı ve güvenlik konusunun öne çıkmasını beklediğini söyledi.

ABD zırhlı tugay gönderecek

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan mart ayında yapılan açıklamada, bir zırhlı tugayın NATO'nun doğu kanadına sevk edileceği, bu adımın Avrupalı müttefiklerin Rusya'nın saldırgan tavrına karşı endişeleri nedeniyle atıldığı bildirilmişti. Geçen ay Alman medyasında çıkan bir haberde Almanya'nın da Litvanya'da kurulacak bir NATO taburunun komutasını üstleneceği kaydedilmişti.

Ukrayna dönüm noktası oldu

NATO, Rusya ile yaşanan Ukrayna krizinden dolayı olağanüstü önlemler alıyor. NATO üyesi 28 ülkenin liderleri, geçen eylül ayında bir dizi karar almış, bu kapsamda bütçede savunmaya ayrılan payın 10 yılda gayri safi milli hasılanın yüzde 2'sine ulaştırılması hedefi belirlenmişti.