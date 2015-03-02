Estonya'da iktidar değişiyor



Estonya Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre, iktidardaki koalisyon partilerinden Reform Partisi 101 sandalyeli parlamentoda 30 vekille temsil edilecek. Merkezdeki Reform Partisi 2011'de yapılan genel seçimlere kıyasla 3 sandalye kaybetmiş oldu.

Ana muhalefetteki Merkez Partisi 27 sandalye, iktidarın diğer ortağı Sosyal Demokratlar ise 15 sandalye kazandı. Sosyal Demokratlar 4 sandalye birden kaybetti.

Böylece merkez-sol koalisyon hükümeti parlamentodaki çoğunluğu kaybetti. İlk kez seçimlere katılan Muhafazakâr Halk Partisi 8, Hür Parti de 7 sandalyeyle sandıkta en büyük başarıyı elde etti.

9 sandalye birden kaydebeden milliyetçi - muhafazakâr eğilimli Pro Patria ve Res Publica Birliği (IRL) Meclis'te 14 vekille temsil edilecek.

Katılım oranının yüzde 63,7 olduğu seçimlere Ukrayna krizinin yol açtığı güvenlik kaygısı damgasını vurdu.

Estonya'da nüfusun dörtte biri Rus

Taavi Roivas başbakanlığındaki mevcut hükümet NATO'nun Estonya'daki varlığını artırmasını, muhalefetteki Rusya yanlısı Merkez Partisi ise Moskova ile diyalog çağrısında bulunuyor.

Roivas, yeni hükümetin kuruluşunda Merkez Partisi ile işbirliği dışında tüm seçeneklerin değerlendirileceğini söyledi.

Edgar Savisaar'ın liderliğini yaptığı Merkez Partisi ağırlıkla ülkedeki Rus azınlık tarafından destekleniyor. Estonya'da yaklaşık 1,3 milyonluk nüfusun dörtte birini Ruslar meydana getiriyor.