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Ekonomi

ESO seçimlerini Kesikbaş kazandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Sanayi Odası'nın (ESO) yapılan seçimlerinde Nadir Küpeli ile Celalettin Kesikbaş yarıştı

04 Nisan 2018 22:42

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Sanayi Odası\'nın (ESO) yapılan seçimlerinde Nadir Küpeli ile Celalettin Kesikbaş yarıştı. Kesikbaş, 16 meslek grubundan 9\'unu kazandı, Küpeli ise 7 grubu aldı.
ESO seçimleri bugün Organize Sanayi Bölgesi\'nde ESO salonunda yapıldı. 588 üyenin oy kullandığı seçimlere Celalettin Kesikbaş ile Nedir Küpeli\'nin hazırladıkları listeler ile gidildi. 16 meslek grubunda yapılan seçimlerde Cemalettin Kesikbaş 9, Nadir Küpeli ise 7 grubu kazandı. Bu sonuçlara göre seçimin galibi Kesikbaş\'ın listesinden ESO Meclisi\'nde 18, Küpeli\'nin ise 14 üyesinin olacağı belirtildi. 
Celalettin Kesikbaş gazetecilere yaptığı açıklamada \"Yeni bir vizyon için buradayız. Yeni vizyonla beraber yeni projelerin devamını sağlayacağız. Eskişehir hak ettiği yere gelecek. Sanayinin ihtiyaçları çok fazla. Eskişehir sanayisini büyütmemiz gerekiyor. Ciddi projeler hazırladık. Geleceğin Eskişehir\'ini kurgulandırıyoruz. Ekip olarak buna hazırız\" dedi. 

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