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Eskişehirspor - Altay: 1-0

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA) STAT: Eskişehir Yeni HAKEMLER: Ramazan Keleş (xxx), Habip Tiryaki (xxx), Burak Cansız (xxx) ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xxx) - Tolga (xxx), Semih Güler (xxx), Cemali (xxx), Furgan Polat (xx) (Dk

10 Aralık 2018 00:14

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA)

STAT: Eskişehir Yeni
HAKEMLER: Ramazan Keleş (xxx), Habip Tiryaki (xxx), Burak Cansız (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xxx) - Tolga (xxx), Semih Güler (xxx), Cemali (xxx), Furgan Polat (xx) (Dk. 89 İsmail), Mevlüt (xxx), Mehmet Özcan (xxx), Alperen (xxx) (Dk. 90+1 Bedirhan) Fıratcan (xxx) (Dk. 90+3 Furkan Balaban), Mehmet Feyzi (xxx), İbrahim Halil Öner (xxx) 
ALTAY: Emre (xx) - İbrahim Öztürk (xx), Gençer (xx), Serkan (xx), Yasin Palaz (xx), Ferhat (xx), Tevfik (xx) (Dk. 83 Kappel), Pedro Eugenio (xx) (Dk. 77 İhsan Furkan Deniz xx), Adnan Aganovic (xx) (Dk. 73 Atakan x), İbrahim Akın (x), Marko Filipe (xx) 
GOL: Dk. 81 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)
KIRMIZI KART: Dk. 79 İbrahim Akın (Altay)
SARI KARTLAR: Mehmet Feyzi, Cemali (Eskişehirspor) - Ferhat, Tevfik, Serkan, Atakan (Altay)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Eskişehirspor sahasında Altay\'ı 1-0 yendi.

30\'uncu dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Fıratcan kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi.
41\'inci dakikada Adnan Aganovic\'in ceza alanı dışından sert şutunda top yandan auta gitti.
49\'uncu dakikada Furgan Polat\'ın soldan ortasında Semih Güler\'in şundan top kale direğinin yanından auta çıktı.
55\'inci dakikada İbrahim Akın\'ın uzaktan şutunda top az farkla auta gitti.
79\'uncu dakikada Altay\'dan İrahim Akın ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.
81\'inci dakikada Alperen\'in pasında İbrahim Halil Öner topu ağlara gönderdi: 1-0.
Maç Eskişehirspor\'un 1-0 galibiyetiyle bitti.

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