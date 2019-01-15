Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 560,95 gram skunk, 2,88 gram bonzai, 3,85 gram metamfetamin ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramada 560,95 gram skunk, 2,88 gram bonzai, 3,85 gram metamfetamin ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\', 2 şüpheli hakkında ise \'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak\' suçlarından yasal işlem yapıldı. Sorgusu tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI