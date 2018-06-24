Eskişehir'de seçim manzaraları

Eyüp KELEBEK- Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, engelliler ve hastalar, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için İl Sağlık Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi\'ne ait araçlarla evlerinden alınıp, oy kullanacakları okullara götürüldü. İbrahim Nakaş ile bugün evlenecek olan Yasemin Altıntaş, gelinliğiyle oy kullandı.

Eskişehirliler, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için sabah saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gitmeye başladı. Çok sayıda engelli ve hasta, Sağlık İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi\'ne ait engelli araçlarıyla evlerinden alınıp, okullara götürülürken, oylarını kullandıktan sonra tekrar evlerine bırakıldı.

Sağlık Müdürlüğü\'nün engelli aracıyla Vişnelik Mahallesi\'ndeki evinden alınıp, götürüldüğü Melahat Ünügür Ortaokulu\'nda oyunu kullanan Halil Telli (80), görevlilere teşekkür etti.

Kurtuluş Mahallesi\'nde oturan Şah İsmail Uçar da (70) 3\'üncü kattaki evinin balkonundan daha önce yaptırılan özel asansörle aşağı indi. Uçar, Sağlık İl Müdürlüğü görevlileri tarafından asansörden tekerlekli sandalyeye alınıp, engelli hasta taşıma minibüsüne bindirildi. Görevliler tarafından minibüsle oy kullandığı okula götürülüp, tekrar eve getirilen Uçar, \"Oyumu kullandım ve geldim. Yapılan seçim vatana, millete hayırlı olsun. Apartmanda asansör var; ancak girişteki merdivenler nedeniyle evin dışına bir asansör yaptırdım. 3\'üncü kattaki evime bu asansörle çıkıyorum\" dedi.

GELİNLİGİYLE OY KULLANDI

İbrahim Nakaş ile evlenecek olan Yasemin Altıntaş da gelinliğiyle oy kullanacağı Gazi Meslek Lisesi\'ne geldi. Altıntaş, sandık görevlilerinin ve oy kullanmaya gelenlerin ilgisiyle karşılaştı. Altıntaş, önceden belirledikleri düğün gününün seçimlerle aynı güne gelmesinin kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, \"Hayırlısı böyleymiş. Bilecik\'e gelin gidiyorum\" diye konuştu.

Damat İbrahim Nakaş da kendisinin Bilecik\'te elektrik kurumunda çalıştığını, oyunu da Bilecik merkezde kullanacağını söyledi. Nakaş, Yasemin Altıntaş oy pusulalarına mühür basmak için kabine girdiğinde, elinde çiçekle bir süre kabin önünde bekledi.

BÜYÜKERŞEN VE KARACAN AYNI OKULDA OY KULLANDI

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan oylarını Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi\'nde, ayrı sandıklarda kullandı. Büyükerşen, \"Güzel bir günde, açık bir havada oyumuzu kullandık. Türkiye\'nin artık karanlık tünelden aydınlığa çıkacağının bir göstergesi bu açık hava. Memleketimiz için hayırlı, uğurlu olacağına inanıyorum\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan da cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birinin yapıldığını belirterek, \"Bu kullandığımız oy, sistemin ilk oyu. Bu, yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oyu. O yüzden öncelikle Türkiye\'mize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını temenni ediyoruz\" diye konuştu.



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