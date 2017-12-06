Eskişehir'de Kudüs eylemi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Kardeşlik Platformu ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Amerika Birleşik Devletleri\'nin (ABD) Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma planını protesto etti.

Öğle namazının ardından Reşadiye Camii bahçesinde toplanan Kardeşlik Platformu ve TÜGVA üyeleri, \'Kudüs Bizimdir\' yazılı pankart açtı. Ak Parti İl Başkanı Dündar Ünlü\'nün de katıldığı ortak basın açıklamasını TÜGVA Eskişehir Temsilcisi Fatih Sert okudu. Sert, Türkiye\'nin mazlumların haklarını savunmaya devam edeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

\"Bir yandan gönül coğrafyamıza ölümler yağdırılırken, bir yandan da kutsallarımız çiğnenip, topraklarımıza el uzatılmaktadır. Hadsizliğin, saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak siyonizm, bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs\'ümüzü işgalci İsraillilerin siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuştur. İlk kıblemizin bulunduğu Filistin 1948 yılından beri yüzlerce yıllık Büyük İsrail Projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. Televizyonlarda naklen Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınları, erkekleri, çocukları dünyanın gözü önünde cami avlusunda katledilirken bunu yapan işgalci güruhu şımarıklıkla nitelendirip, şirin göstermeyi alçaklık olarak nitelendiriyoruz. İslam\'ın ilk kıblesinde dahi Ezan-ı Muhammedi\'nin yasaklanması, son olarak da Kudüs\'ün işgalci siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslam âlemine hatırlatıyoruz. Türkiye, tarihin kendisine yüklediği kutsal misyonunu ifa edecek, okyanus ötesinden iftira, tiyatral operasyonlar ve karalama kampanyalarıyla engellenmek istense de din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir. Kendilerini dünyanın efendisi, dünyanın diğer kalanını da kölesi olarak gören, kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bencil, vahşi ve saldırgan medeniyetin mensuplarını insanlığa davet ediyoruz.\"

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık, sloganlar atarak dağıldı.



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