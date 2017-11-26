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Spor

Eskişehir’de kazanan çıkmadı

Maçın başında Eskişehir'in protestosu maça damga vurdu

26 Kasım 2017 21:35

TFF 1. Lig’in 13. haftasında Eskişehirspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

56. dakikada Petruttci ile öne geçen taraf Çaykur Rizespor olsa da 87’nci dakikada Semih Şentürk’ün pasında Hasan Ayaroğlu takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

Birer puanın paylaşıldığı mücadele sonrasında Çaykur Rizespor puanını 22’ye çıkartıp 4. sıradaki yerini korurken, Eskişehirspor 12 puanla 15. Sırada kaldı.

Eskişehir'de tarihi protesto

Eskişehirsporlu futbolcular, Çaykur Rizespor maçı başladıktan sonra 1 dakika boyunca kendi sahasında bekleyerek kulübün zor durumuna dikkat çekti. Futbolcular, tribünlerden de destek alarak taraftarlara alkışlarla karşılık verdiler. Bu süre içinde rakip Rizespor ise sadece top çevirdi. 1 dakikalık eylem süresince Rizespor topu ileri taşımayarak Eskişehirspor’un yaratmak istediği farkındalığa destek oldular.

 

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