Eskişehir'de Migros önüne siyah çelenk bırakıldı

Eskişehir'de sivil toplum kuruluşları, özlük haklarının düzeltilmesini talep eden ve işten çıkarılan Migros işçilerine destek olmak amacıyla eylem yaptı. Migros mağazası önünde “Migros işçileri yalnız değildir” sloganları atan vatandaşlar, siyah çelenk bıraktı.

Eskişehir’de sivil toplum kuruluşları, haklarını talep eden ve işten çıkarılan Migros işçilerine destek olmak için Migros mağazası önünde açıklama yaptı. Basın açıklamasını okuyan Nakliyat İş Eskişehir Şube Başkanı Ali Özçelik, Migros işçilerinin taleplerinin son derece insani olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yasalar neden bu vurguncular için uygulanmıyor?"

"Primlerinin yasal güvenceye alınmasını istiyorlar. Günlük saat ücretlerine 1 ekmek parası kadar zam istiyorlar ve elbette haksız şekilde işten atılan arkadaşlarının işe iadesini istiyorlar. Migros işvereninin insafsızca işten attığı işçinin mektubunu çoğumuz gördük okuduk. Tarihi geçmiş sebzeleri, çöpe atılan sebzeleri çöpten alıp evine çocuklarına götürmek istediği için hırsızlık gerekçesiyle işten atılmış Ne diyordu mektubunda, 'ben hırsız değilim yoksul ve geçinemeyen bir işçiyim.' Şimdi buradan soruyoruz yasalar bir tek haklarını arayan yoksul halkımız ve işçiler için mi var? Asıl hırsızlar, vurguncular, suçlular halkımızı 1 ekmek parasına muhtaç edenler değil mi? Yasalar neden bu vurguncular için uygulanmıyor? Bizler alın teri ile geçinenler yoksul halklar olarak dayanışma içerisinde bu işçilere ve birbirimize sahip çıkmaya devam edeceğiz her zaman dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz."

Açıklamanın ardından, mağaza önünde siyah çelenk bırakıldı.