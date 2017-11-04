T24 LogoT24 Logo
Spor

Eskişehir Basket-Galatasaray Odeabank: 70-64

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) SALON: Anadolu Üniversitesi  HAKEMLER: Özlem Yalman (xxx), Alper Altuğ Köselerli (xxx), Ahmet Tatlıcı (xxx) ESKİŞEHİR BASKET: Berkay (xxx) 2, Yunus Emre Sonsırma (xxx) 3, Ayres (xxx) 7, Baron (xxx) 21, Duncan (xxx) 1, Buğraha

04 Kasım 2017 20:11

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)
SALON: Anadolu Üniversitesi 
HAKEMLER: Özlem Yalman (xxx), Alper Altuğ Köselerli (xxx), Ahmet Tatlıcı (xxx)
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay (xxx) 2, Yunus Emre Sonsırma (xxx) 3, Ayres (xxx) 7, Baron (xxx) 21, Duncan (xxx) 1, Buğrahan Tuncer (xxx) 14, Caner Erdeniz (xxx) 3, Rowland (xxx) 8, Marshall (xx) 2, Kravtsov (xxx) 9
GALATASARAY ODEABANK: Hardy (xxx) 14, Mehmet Yağmur (xxx) 5, Handix (xxx) 4, Ege Arar (xx), Renfroe (xxx) 4, Chirtmas (xxx) 7, Hopson(xxx) 21, Summers (xxx) 1, Köksal (xxx) 8, Serkan Aydın (xxx)
1\'İNCİ PERİYOT: 17-18
İLK YARI: 38-29
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 56-49
5\'İNCİ FAUL: Ayres (Eskişehir Basket) (37.83)
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde Eskişehir Basket kendi sahasında Galatasaray Odeabank\'ı 70-64 yendi. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Spor Salonu\'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 18-17 önde tamamladı. 2\'nci periyotta Eskişehir Basket üstünlüğünü ele geçirerek ilk yarıyı 38-29 önde kapadı.
Eskişehir Basket, 3\'üncü periyotta üstünlüğünü sürdürerek son periyoda 56-49 önde girdi. Son periyota da üstünlüğü elinden bırakmayan Eskişehir Basket Galatasaray Odeabank\'ı 70-64 yendi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyüp KELEBEKESKİŞEHİR DHA SALON AnadoluYalmanAlper Altuğ KöselerliAhmet TatlıcıBASKET BerkayYunus Emre SonsırmaAyresBaronDuncanBuğrahan TuncerCaner ErdenizRowlandMarshallKravtsovODEABANK HardyMehmet YağmurHandix

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24