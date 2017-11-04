Eskişehir Basket-Galatasaray Odeabank: 70-64

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)
SALON: Anadolu Üniversitesi
HAKEMLER: Özlem Yalman (xxx), Alper Altuğ Köselerli (xxx), Ahmet Tatlıcı (xxx)
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay (xxx) 2, Yunus Emre Sonsırma (xxx) 3, Ayres (xxx) 7, Baron (xxx) 21, Duncan (xxx) 1, Buğrahan Tuncer (xxx) 14, Caner Erdeniz (xxx) 3, Rowland (xxx) 8, Marshall (xx) 2, Kravtsov (xxx) 9
GALATASARAY ODEABANK: Hardy (xxx) 14, Mehmet Yağmur (xxx) 5, Handix (xxx) 4, Ege Arar (xx), Renfroe (xxx) 4, Chirtmas (xxx) 7, Hopson(xxx) 21, Summers (xxx) 1, Köksal (xxx) 8, Serkan Aydın (xxx)
1\'İNCİ PERİYOT: 17-18
İLK YARI: 38-29
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 56-49
5\'İNCİ FAUL: Ayres (Eskişehir Basket) (37.83)
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde Eskişehir Basket kendi sahasında Galatasaray Odeabank\'ı 70-64 yendi. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Spor Salonu\'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 18-17 önde tamamladı. 2\'nci periyotta Eskişehir Basket üstünlüğünü ele geçirerek ilk yarıyı 38-29 önde kapadı.
Eskişehir Basket, 3\'üncü periyotta üstünlüğünü sürdürerek son periyoda 56-49 önde girdi. Son periyota da üstünlüğü elinden bırakmayan Eskişehir Basket Galatasaray Odeabank\'ı 70-64 yendi.
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