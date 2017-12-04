Eski Yemen Devlet Başkanı öldürüldü (2)

Yemen İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadaki iddialara cevap vererek eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih\'in öldürüldüğünü açıkladı. Salih, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonla \"yeni bir sayfa açmaya\" hazır olduğunu açıklayarak Hutilerle olan işbirliğini sonlandırmıştı.

Açıklamadan iki gün sonra Salih\'in öldürülmesi, Yemen\'in koalisyonla olan tartışmalı anlaşmasını engelleyebilir. CNN\'e konuşan Avrupa Konseyi Dış İlişkiler Yemen analisti Adam Baron, \"Salih her ne kadar zafer kazanmış olduğunu iddia etse de, Hutiler çok sert bir şekilde savaştı\" dedi.

İçişleri Bakanlığı aynı zamanda, Ali Abdullah Salih\'in ölümünün ardından Yemen başkenti San\'a\'nın Hutiler tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Yemen\'de Hutilerle olan mücadele bir süredir devam ederken, Suudi Arabistan önderliğinde kurulan koalisyonun çatışmaları kızdırdığı söyleniyor. BM, Yemen\'deki çatışmalar ve anlaşmazlık çözümlenene kadar en az 10 bin kişinin ölebileceğini tahmin ediyor.