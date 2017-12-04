Eski Yemen Devlet Başkanı öldürüldü

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Aralık (DHA) - Eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, evini basan militanlar tarafından öldürüldü.

Yemen eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, Huti militan grubu tarafından öldürüldü. Hutiler tarafından kontrol edilen bir televizyon kanalı olan al-Masirah\'ın haberinde, \"vatan haini bir milis kuvveti ve liderinin sonunun geldiği\" söylendi.

Yemen\'in San\'a kentinde Salih\'in evi geçtiğimiz günlerde bombalanmış fakat eski devlet başkanı kurtarılmıştı.

Genel Halk Partisi eski Başkanı olan ali Abdullah Salih\'in ölümü hükümet tarafından kesin olarak doğrulanmasa da sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Salih\'in Huti terör grubu tarafından öldürüldüğünü doğruluyor.