T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eski Yemen Devlet Başkanı öldürüldü

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Aralık (DHA) - Eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, evini basan militanlar tarafından öldürüldü

04 Aralık 2017 19:19

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Aralık (DHA) - Eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, evini basan militanlar tarafından öldürüldü.
Yemen eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, Huti militan grubu tarafından öldürüldü. Hutiler tarafından kontrol edilen bir televizyon kanalı olan al-Masirah\'ın haberinde, \"vatan haini bir milis kuvveti ve liderinin sonunun geldiği\" söylendi.
Yemen\'in San\'a kentinde Salih\'in evi geçtiğimiz günlerde bombalanmış fakat eski devlet başkanı kurtarılmıştı.
Genel Halk Partisi eski Başkanı olan ali Abdullah Salih\'in ölümü hükümet tarafından kesin olarak doğrulanmasa da sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Salih\'in Huti terör grubu tarafından öldürüldüğünü doğruluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçAralık DHAEski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah SalihYemenDevlet Başkanı Ali Abdullah Salih HutiHutilerYemen SanSalihGenel Halk PartisiBaşkanıAbdullah SalihSalih Huti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24