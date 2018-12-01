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Eski tuğla fabrikasına kumar baskını

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de kullanılmayan eski bir tuğla fabrikasında 'tombala' adı altında kumar oynayan 50 kişiye 259'ar lira para cezası uygulandı

01 Aralık 2018 15:22

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de kullanılmayan eski bir tuğla fabrikasında \'tombala\' adı altında kumar oynayan 50 kişiye 259\'ar lira para cezası uygulandı.
Eskişehir Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, kumar oynandığı ihbarı üzerine Sarıcakaya yolu üzerinde bulunan eski tuğla fabrikasına baskın düzenledi. Baskında, \'tombala\' adı altında kumar oynadıkları belirlenen 50 kişiye 259\'ar lira olmak üzere, toplam 12 bin 950 lira para cezası kesildi. Kumar oynanması için yer temin eden 1 kişi ise gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, tombala makineleri ile kumar malzemelerine el koydu.

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