Eski Starbucks CEO'su Howard Schultz'dan ABD başkan adaylığı açıklaması

1986'da başladığı Starbucks CEO'luğundan geçen yıl ayrılan ve halen şirketin fahri başkanlığını yürüten Howard Schultz, 2020 seçimine 'bağımsız merkez aday' olarak katılmayı planladığını açıkladı. Schultz'un adaylık mesajı Demokrat başkan adayı Julian Castro tarafından, Donald Trump'ın yeniden seçilme ihtimalini artıracak olmakla eleştirildi.

BBC'de yer alan habere göre, geçen yıl Starbucks’ta yöneticilik pozisyonundan çekilen Schultz, bağımsız merkez aday olarak 2020’de aday olabileceğini açıkladı. Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu an ki politik atmosferin ABD’yi hiç olmadığı kadar böldüğünü belirten Schultz, “Daha çok insana olanak yaratmak için birleşip ne yapabileceğimizi tartışalım” dedi.

Schultz Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Ülkemi seviyorum ve ciddi olarak bağımsız merkez aday olarak seçimlerde yarışmayı düşünüyorum”

“Bu an bir başkasına benzemiyor. İki parti daha önce hiç olmadığı kadar bölünmüş durumda. İnsanlara yeni olanaklar yaratmak için birleşip ne yapabileceğimizi tartışalım”

Schultz’un adaylık mesajı Demokrat başkan adayı Julian Castro tarafından eleştirildi. CNN’e konuşan Castro, Schultz’un adaylığının Trump’ın yeniden seçilme olasılığını artıracağını söyledi. Adaylık ihtimalini "Trump'ın en büyük şansı" olarak nitelendirdi.