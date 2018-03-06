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Dünya
Deutsche Welle

Eski Rus ajanı İngiltere'de yoğun bakımda

İngiltere'de yaşayan eski Rus ajanı, bilinçsiz bir şekilde bulunmasının ardından yoğun bakıma alındı. İngiliz basınına göre Rus casusların ismini İngiliz istibaratına veren eski ajan, bilinmeyen bir maddeyle zehirlendi.

06 Mart 2018 16:13

Casus takası sonrası İngiltere'ye yerleşen eski Rus ajanı, yarı baygın bir şekilde bulunmasının ardından hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili İngiliz basınında yer alan haberlerde Sergey Skripal adlı eski ajanın henüz tespit edilemeyen bir maddeye maruz kaldığı belirtildi. Vücudunda herhangi bir yaraya rastlanmamış olması, akıllara eski KGB ajanı Alexander Litvinenko'nun 2016 yılında radyoaktif bir madde ile zehirlenerek öldürülmesini getirdi.

İngiliz basını 66 yaşındaki Sergey Skripal'in, kimliği açıklanmayan 33 yaşındaki bir kadın ile birlikte İngiltere'nin Salisbury kentindeki bir bankın üzerinde bilinci kapalı bir şekilde bulunduğunu duyurdu. Yoğun bakıma alınan hastaların durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

İngiliz yetkililer olay sonrası bölgedeki bir pizzacı dükkanı güvenlik amacıyla mühürlendi. Şehir merkezinin bir kısmı da kapatıldı. Bölgede inceleme yapan ve örnek toplayan ekiplerden bazı üyelerin, sarı renkte kimyasal maddelere karşı koruyucu elbiseler giymesi dikkat çekti. Ancak yapılan incelemelerde herhangi bir kimyasal maddenin izine rastlanıp rastlanmadığı açıklanmadı.

Konuyla ilgili Kremlin'den de bir açıklama yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, soruşturmaya yardım konusunda kendilerine henüz bir talep ulaşmadığını, ancak Moskova'nın işbirliğine her zaman hazır olduğunu söyledi.

Sergey Skripal kim?

Sergey Skripal adlı eski casus, Soğuk Savaş'ın ardından kurulan GRU adlı istihbarat teşkilatında görevliydi. Rus ajanlarının isimlerini para karşılığında İngiliz gizli servisi MI6'e satmakla suçlanan Skripal, Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Teşkilatı (FSB) tarafından 2004 yılında yakalanmış ve 2006'da görülen gizli bir dava ile 13 yıl hapse mahkum edilmişti.

Skripal, ABD'de yakalanan 10 Rus ajanının serbest bırakılması için 2010 yılında varılan casus takası anlaşmasıyla özgürlüğüne kavuşmuştu. Soğuk Savaş'tan bu yana yapılan en geniş çaplı casus takası, Viyana havalimanında gerçekleşmişti. Skripal karşılığında Rusya'ya verilen ajanlar arasında "Kızıl ajan" lakaplı Anna Chapman da vardı. Skripal, takasın ardından İngiltere'ye sığınmıştı.

1981 yılında kurulan GRU adlı istihbarat servisi, genelkurmaya bağlı çalışıyor ve doğrudan devlet başkanına bilgi sağlıyor.

İlk vaka değil

İngiltere ve Rusya arasındaki ilişkiler eski KGB ajanı Alexander Litvinenko'nun 2016 yılında radyoaktif bir madde olan "Polonium-210" ile Londra'da zehirlenmesinin ardından gerilmişti. İngiltere'de yürütülen soruşturma, Litvinenko'nun ölüm emrinin kendisi de eski bir KGB ajanı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verilmiş olabileceğini ortaya koymuştu.

Kremlin yönetimi Litvinenko'nun ölümü ile ilişkisi olduğu yönündeki suçlamaları defaatle reddetmişti.

Putin'e muhalif isimler arasında yer alan 43 yaşındaki Litvinenko, zehirlenmesinden altı yıl önce Rusya'dan İngiltere'ye kaçmıştı. Litvinenko, Londra'daki Millennium Oteli'nde içtiği çaya koyulan zehirli madde sonucu ölmüştü.

Rtr,AP/ÖA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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