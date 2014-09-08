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Dünya
Deutsche Welle

Eski rapçi İD içinde yükseldi

Denis Cuspert, Berlin'de tanınmış bir rap şarkıcısıyken İslam Devleti örgütüne katıldı. Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın eski rapçi yeni cihatçıya dair hazırladığı dosya kamuoyuna yansıdı.

08 Eylül 2014 15:22


Berlin Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın hazırladığı rapor, İslam Devleti örgütüne katılan 'Deso Dogg' adını kullanan rapçi Denis Cuspert'e ilişkin yeni bilgiler sunuyor. Cuspert'in kendisini halife ilan eden İslam Devleti örgütü lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin yakın çevresine girdiği belirtiliyor.

Raporda, 38 yaşındaki Cuspert'in kendisini halife ilan eden Bağdadi'ye biat yemini ettiği belirtildi. Berlin Anayasayı Koruma Teşkilatı, Cuspert'in nisan ayında örgütün üst düzey üyeleriyle bir ara geldiğine yer verdi. Raporda ayrıca Cuspert'e dair bir video da bulunuyor. Temmuz ayında çekildiği belirtilen videoda, öldürülmüş bir Iraklıya tecavüz edilirken Cuspert'ın da aynı karelerde yer aldığı belirtildi.

Yetkililerin yaptıkları analiz sonucunda Cuspert'in "savaş meydanındaki inanılırlığının, uluslararası cihat-selefi bağlantılarında gittikçe takdir kazanmasıyla beraber ortaya çıktığı" belirtildi. Denis Cuspert'in, örgüt içinde Almanca konuşan bir propagandacı olarak yerini aldığına dikkat çekiliyor. Bu nedenle de Cuspert'in gençleri "cennet vaadiyle" büyük bir belanın içine çekebileceği belirtiliyor.

1975 yılında doğan ve örgüt içinde Alman Ebu Talha adını kullanan Cuspert, Alman bir anne ve Ganalı bir babanın oğlu. Berlin'in farklı kentlerinde özellikle de Kreuzberg'de büyüdü. 2002 yılında "Gangsta rap" şarkıcısı olarak kariyerine başlayan Cuspert, birkaç yıl içinde ün kazandı. 2007 yılında ise 'inançlı' bir Müslüman olduğunu açıkladı. Berlin Anayasayı Koruma Teşkilatı Cuspert'in Selefilerle bağlantıları olduğunu tespit etti. 2012 yılında Mısır'a ve 2013 yılında da Suriye'ye gitti. 2013 eylül ayında Suriye ordusunun düzenlediği bir hava saldırısında başından ağır yaralandığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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