Eski Peru Devlet Başkanı'na tutuklama emri

Peru'da yolsuzluk yaptığı iddiası eski Devlet Başkanı Alejandro Toledo hakkında tutuklama emri çıkartıldı. Yetkili mahkeme savcılığın talebini kabul ederek, eski devlet başkanına 18 ay hapis cezası verdi.

Toledo 20 milyon dolar rüşvet karşılığında 2001 ile 2006 yılları arasında bir Brezilya inşaatçılık şirketine yol ihalelerini kazanmasında yardımcı olmakla suçlanıyor. Geçen hafta Toledo'nun başkent Lima'daki evinde polis tarafından arama yapılmış ve çok sayıda dokümana el konmuştu.

Yurt dışında bulunan eski Peru devlet başkanı hakkındaki suçlamaları ret etti. Toledo'nun avukatı tutuklama emrine itiraz edeceklerini açıkladı.

Brezilya şirketi Odebrecht bir Amerikan mahkemesine 12 ülkenin hükümet yetkililerine yüz milyonlarca dolar rüşvet dağıttığını itiraf etmişti. Kolombiya Devlet BaşkanıJuan Manuel Santos da rüşvet almakla suçlanıyor. Kolombiya savcılığı, Santos'un yeniden kazandığı 2014 yılındaki seçim kampanyası için para alıp almadığını araştırıyor. Odebrecht holdinginin neden olduğu Brezilya'daki rüşvet skandalına çok sayıda iktidar mensubu politikacının adı karışmış ve ülke derin bir siyasi krize sürüklenmişti.

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DW, epd, afp/AG, BÖ