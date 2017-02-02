Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri: Yunanistan hava sahamızı 4,5 mil ihlal etti

Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Ümit Yalım, Yunan mahkemesinin 15 Temmuz’dan sonra kaçan 8 askeri geri iade etmemesiyle başlayan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Kardak Kayalıkları’nı ziyaret etmesiyle artan iki ülke arasındaki gerginliğe ilişkin olarak, "Yunanistan gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Yunan Savunma Bakanı Kammenos 01 Şubat 2017'de, hiçbir engelle karşılaşmadan helikopter ile Kardak Kayalıkları bölgesine geldi ve denize çelenk attı. Kammenos bu sefer daha da ileri giderek Kardak Kayalıklarının doğusuna geçti ve Türk hava sahasını tam 4,5 mil ihlal etti" dedi.

Ahmet Takan’ın Yeniçağ gazetesinin bugünkü (2 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan ‘Hava Sahamızı 4,5 Mil ihlal ettiler.. Yunan'ın kaşıntısı!..’ başlıklı yazısı şöyle:

Geçtiğimiz Pazar günü Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile birlikte Kardak pozu vermişti. Önceki gün Ege'deki hararet devam etti. 2 Yunan sahil güvenlik botu, Kardak kayalıklarını geçerek karasularımıza girdi. Bölgede bulunan Türk askeri anında müdahale etti. Yunan botlarını karasularımızdan kovaladık. Ege'de bot dalaşı yaşanırken Ankara'da Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılıyordu. Kardak pozu ile birlikte "meydan okuma" hikayelerinin anlatıldığı ortamda MGK bildirisine yansıyacak ifadeleri merakla bekledim. Zira 18 ada ve 1 kayacığımız hâlâ Yunan işgali altında. 8 saatlik MGK toplantısının ardından işgal edilen adalarımız, sürekli ihlal edilen karasularımız ve hava sahamız hakkında ve Kardak pozu ile anlatılan hikayeleri destekleyecek tek satır yoktu MGK bildirisinde.

Ege'de Yunanistan ile tansiyon bu kadar yükselirken acaba neden tek satır MGK bildirisine konulmamıştı?.. Komutanların, Kardak pozu sonrasında Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un Türkiye'yi küstahça tehdit eden açıklamalarına da yanıt verilmemişti. Kimseler çıkıp da, "sen kimsin", "haddini bil", "sen benim ayarımda mısın" falan deyip had bildirmemişti!.. Acaba ben mi yanılıyorum, atladığım bir şey olabilir mi diye gündemi tekrar tekrar tararken dün son dakika haberi düştü;

"Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, bu sabah helikopter ile Kardak bölgesine uçarak, 1996 krizinde ölen 3 Yunan subayının anısına denize çelenk attı."

Haber ile birlikte servis edilen fotoğraflar, Kardak pozuna misilleme niteliğindeydi. Üzerlerinde küstahlığın saati de vardı.. Saat; 8:17. Yunan Savunma Bakanı yanına Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hristos Hristodulu'da almıştı. Fotoğraflarda Türk hava sahasının da bir kez daha alay edercesine ihlal edildiği kabak gibi görünüyordu.

Ege'de, Yunan küstahlıklarını en ince ayrıntılarıyla yıllardır belgeleriyle ortaya koyan Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım'a sordum. Hava sahamızın açıkça nasıl ihlal edildiğini önce basına servis edilen fotoğraf üzerinden anlattı.

Ümit Yalım,"Yunanistan gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Yunan Savunma Bakanı Kammenos 01 Şubat 2017'de, hiçbir engelle karşılaşmadan helikopter ile Kardak Kayalıkları bölgesine geldi ve denize çelenk attı. Kammenos bu sefer daha da ileri giderek Kardak Kayalıklarının doğusuna geçti ve Türk hava sahasını tam 4,5 mil ihlal etti" dedi.

" Yunan Savunma Bakanı Kammenos 28 Ocak 2016'da da Kardak Kayalıkları bölgesine helikopter ile gelerek denize çelenk atmıştı" hatırlatmasını da yapan Yalım, son küstahlığı bir de harita üzerinden gözler önüne serdi.

Ümit Yalım, Yunan küstahlığının nereden kaynaklandığının altını bir kez daha çizdi;

"Yunanistan, Kalolimnoz Adasını 2004'den beri işgal ettiği için orta hat kuralını uygulayarak, adanın 3 mil doğusuna kadar olan bölgeyi kendi karasuları ve egemenlik alanı olarak görüyor. Bu bağlamda, Kalolimnoz Adası'nın doğusunda, 3 mil içerisinde bulunan Kardak Kayalıklarının da kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Halbuki Lozan Antlaşması'nda verilen ada ve kayalıklar arasında Kalolimnoz Adası ve Kardak Kayalıkları bulunmuyor.

Erdoğan ve AKP Hükümetleri döneminde karasularımız ile hava sahamız da kevgire döndü. Yunan Savunma Bakanı Türk topraklarında, Türk karasularında ve Türk hava sahasında serbestçe gezinirken Savunma Bakanı Fikri Işık cesaret edip kendi adalarımıza ve kendi topraklarımıza gidemiyor.Karasuları ve hava sahası ihlalleri, TSK, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitelerinde yine yer almadı."

Adalarımız Yunan'ın askeri üsleri oldu

"Yunanistan, Kardak Krizinde görev alan subaylar için her sene geniş katılımlı anma törenleri düzenliyor. Türkiye'de ise durum çok farklı. Kardak Kahramanı SAT Komandoları Poyrazköy, Balyoz v.b. kumpas davalarında içeri tıkılıp tutsak edildi. Kardak kahramanı Türk SAT Komandoları kumpasla içeri tıkılıp tutsak edilirken, Türk adalarına, Erdoğan ve AKP Hükümetlerinin himayesinde Yunan SAT Komandoları ve Yunan askerleri yerleştirildi.

Başta, Kardak Kayalıklarının 2 mil batısında bulunan Kalolimnoz Adası olmak üzere 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı alenen Yunan askerine teslim edildi.

Kardak Krizi sırasında bütün dünyayı ayağa kaldıran Türkiye, Erdoğan ve AKP Hükümetlerinin teslimiyetçi politikaları ile 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığını Yunan askerine teslim ederek, Lozan Antlaşması'ndan Sevr Antlaşmasına keskin bir dönüş yapmıştır. Ege Denizi'nde, açık bir şekilde Sevr Antlaşması uygulanıyor ve egemenlik haklarımız yok sayılıyor."