Eski Kartal, Süper Lig'e döndü

Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor, Deivson Rogerio da Silva (Bobo) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende 33 yaşındaki futbolcu, kendisini turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, medyada günlerdir Bobo'nun transferi konusunda haberler çıktığını belirterek, "İşte bugün son noktayı koyduk. Takıma hayırlı uğurlu olsun. Bize çok katkı sağlayacağını düşündüğümüz için transfer yaptık. Kendisi de burada bize katkı sağlamak için geldi" dedi.