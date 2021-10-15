Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a hapis cezası

Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve eski Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi.

Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, 2012 ve 2013’te iki kez terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle dava açılmıştı.

Van 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görülen davanın bugün karar duruşması yapıldı. HDP’li Tuğluk suçlamayı reddetti. Mahkeme, siyasetçiye ‘terör örgütünün propagandasını yapmak’ suçundan bir yıl sekiz ay hapis cezası verdi.

Tuğluk, Kobani soruşturması kapsamında Ekim 2020’den beri tutuklu bulunuyor.