Eski hakime hapis cezası

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan eski hakim Murat Kakilli, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Trabzon Adliyesi\'nde hakim olarak görev yaparken ihraç edilen Murat Kakilli, \'ByLock\' kullandığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Adliyesi 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'FETÖ/PDY üyesi\' olduğu iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan eski hakim bugünkü karar duruşmasına Rize T Tipi Cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı. Mahkeme heyetine ifade veren Kakilli, suçlamaları kabul etmedi.

Sanık ifadesinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanığı, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti daha sonra sanığın cezaevinde yattığı süre, İstinaf ve Yargıtay\'da geçecek zamanı da gözününde bulundurup yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi.