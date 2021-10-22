Eski hakem Selçuk Dereli: Serdar Tatlı yetmez, TFF de gitmeli

Eski hakem Selçuk Dereli, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın istifası için "TFF'nin özerkliğiyle ilgili olarak kamuoyunda zaten ciddi tartışmalar var, bu yüzden Serdar Tatlı yetmez; TFF de gitmeli" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın görevi bırakmasının ardından, koltuğa kimin oturacağı hala belirsizliğini koruyor.

Kulüpler Birliği ile TFF üyelerinin MHK konusunda toplanmasının ardından istifa haberi geldi. Eleştirilerin odağındaki Başkan Serdar Tatlı, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmenin ardından istifa kararı aldı.

Türk futbolunun son 20 yılında MHK, 14 kez yönetimde el değiştirirken, 10 farklı isim başkanlık koltuğuna oturdu. Bu da Türkiye Futbol Federasyonu'nun nerede yanlış yaptığı sorusunu akıllara getirdi.

Cumhuriyet'ten İrem Yavuz'a konuşan Eski hakem Selçuk Dereli, MHK'de yaşanan istifa depremine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Dereli, TFF'nin yönetiminde de değişikliğe gidilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Serdar Tatlı'nın Merkez Hakem Kurulu'na getiriliş şekli zaten yanlıştı. Dolayısıyla göreve başladığında da bu işi yapabileceği noktasında inancım yoktu ve başaramadı. Bırakması en doğru karar. Bence Türk futbolunu bu duruma getirenlerin tamamının, bulunduğu görevleri bırakması lazım. TFF'nin de Türk futbolunun bu duruma gelmesinde ciddi sorumluluğu var. TFF'de de bir değişikliğe gitmek lazım. Çünkü Türk futbolu bugün bu hale geldiyse, bunun baş sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu'nun başarısız hamleleridir. TFF'nin özerkliğiyle ilgili olarak kamuoyunda zaten ciddi tartışmalar var, bu yüzden Serdar Tatlı yetmez; TFF de gitmeli. Oğuz Servan gidiyor, Yusuf Namoğlu geliyor. O gidiyor, Zekeriya Alp geliyor. O gidiyor Serdar Tatlı geliyor. Hep aynı isimler. Oraya bu işi doğru yapacak, başarılı bir isim bulamadılar. Çünkü ahbap-çavuş ilişkileriyle Türk futbolunu yönetmeye çalışıyorlar. Bu işler böyle olmaz."