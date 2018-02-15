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Eski damadını bıçakladı

Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde Nureddin Gündüz (58), eski damadı Ahmet Uzun'u (32) bıçaklayarak, ağır yaraladı

15 Şubat 2018 14:26

Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Dalaman ilçesinde Nureddin Gündüz (58), eski damadı Ahmet Uzun\'u (32) bıçaklayarak, ağır yaraladı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında, ilçe merkezindeki bir kafede meydana geldi. Emekli Nureddin Gündüz, kafede oturan eski damadı Ahmet Uzun\'u, arkasından yaklaşarak, boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan Uzun, ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Servisi\'ne sevk edildi. Uzun\'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olay sonrası kaçan Nureddin Gündüz, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren Gündüz\'ün, Uzun\'u, eski eşine zorla kredi çektirmek istediği için bıçakladığı öne sürüldü.  

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