T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula cezaevinde

Federal polise teslim olması için 24 saat süre tanınan Lula, cumartesi günü teslim olmuştu

09 Nisan 2018 13:48

Yolsuzluk suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan ve federal polise teslim olması için 24 saat süre tanınan eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula de Silva, cumartesi günü polise giderek teslim oldu. Lula, şimdi cezaevinde 15 metrekarelik bir hücrede kalıyor.

Hakkındaki 12 yıl bir aylık hapis cezası ülkedeki en üst düzey mahkemece de onaylanan Lula’nın gönderildiği cezaevi, eski devlet başkanı dâhil birçok siyasetçi ve iş insanı hakkında yürütülen "Car Wash'' (Oto Yıkama) soruşturmasının başlatıldığı Curitiba kentinde yer alıyor. Lula'nın polis helikopteriyle getirildiği cezaevinin önünde bekleyen göstericilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylarda sekiz kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Lula teslim olmak üzere polise giderken aracının etrafını çevreleyen binlerce destekçisi ''Teslim olma, burada kal Lula!'' sloganları atmıştı.

Rio de Janeiro, Sao Paulo ve Brezilya’nın diğer şehirlerinde de Lula yanlısı ve karşıtı gösteriler düzenlendi.

Brezilya'nın yakın siyasi tarihinde benzer yolsuzluk suçlamalarının yöneltildiği başka devlet başkanları da olmasına karşın, Lula yolsuzluk suçlamasından mahkûm edilen ve cezaevine gönderilen eski ilk devlet başkanı olma özelliğini taşıyor.

Curitiba'da Lula destekçileriyle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalardan bir kare

Seçimlerin favorisiydi

Hakkındaki suçlamaları reddeden Lula, söz konusu yargı kararlarının Ekim'deki başkanlık seçimine katılmasının önlenmesi amacıyla verildiğini iddia etmişti. Son anketler Lula'nın yüzde 36'lık oy oranıyla seçimin favorisi olduğunu gösteriyor.

Lula, devlete bağlı petrol şirketi Petrobras'ın ihalelerini kazanabilmesi için OAS adlı mühendislik şirketinden 1 milyon dolar değerinde rüşvet aldığı gerekçesiyle 10 yıla yakın hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu ceza Ocak ayında temyiz mahkemesi tarafından 12 yıl 1 aya çıkarılmıştı.

Lula'nın hapse girmemek için yaptığı itiraz, geçen Perşembe günü Yüksek Mahkeme tarafından 5'e karşı 6 oyla reddedilmişti.

ETİKETLER

Luiz Inacio Lula de SilvaBrezilyahaber12 yıl 1 ay hapis cezasıcezaeviteslim oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24